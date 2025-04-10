О фильме: Винсент Ван Гог одержим живописью и мечтает изменить мир. Он жил в Париже и водил дружбу с Полем Гогеном, который посоветовал ему искать яркий и тёплый свет на юге Франции. Переехав в небольшой город Арль и при финансовой поддержке брата там обосновавшись, Винсент заводит дружбу с местной трактирщицей и получает мощное вдохновение от местной природы. Именно тут и начинает формироваться его неповторимый художественный стиль, который, однако, пока не находит признания ни у знатоков, ни у публики. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.