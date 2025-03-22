О фильме: Робот Валли из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звёздам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю. Вход свободный при заказе напитка и блюда. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.