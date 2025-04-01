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Кинопоказ в винном баре

Пионерская улица, 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

Серия бесплатных кинопоказов в винном баре «Игрик» продолжается историей про винодельню «Шато де Талю». Совместно с видеосервисом RUTUBE бар придумал серию мероприятий, посвященных специальному проекту — «Земля виноделов». Каждый вторник будут показывать новую серию проекта, обсуждать все вместе и наслаждаться дегустационным образцом от винодельни, которую будут посещать ведущие «Земли виноделов» — Егор Дружинин и Денис Симачев. Участие абсолютно бесплатное, для записи пиши в телеграм.

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