Серия бесплатных кинопоказов в винном баре «Игрик» продолжается историей про винодельню «Шато де Талю». Совместно с видеосервисом RUTUBE бар придумал серию мероприятий, посвященных специальному проекту — «Земля виноделов». Каждый вторник будут показывать новую серию проекта, обсуждать все вместе и наслаждаться дегустационным образцом от винодельни, которую будут посещать ведущие «Земли виноделов» — Егор Дружинин и Денис Симачев. Участие абсолютно бесплатное, для записи пиши в телеграм.