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Кинопоказ в саду: «В джазе только девушки»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Планы на выходные: отправиться с подругой в сад особняка XIX века на кинопоказ под открытым небом. В этот вечер показывают классику голливудского кино — «В джазе только девушки». Проведи вечер на кинопоказе в цветущем саду особняка XIX века. В этом сезоне команда Особняка Мясникова объединилась с Ultima Яндекс Едой, чтобы добавить кинотеатру под открытым небом настроение ленивой роскоши. Подготовят для тебя специальное летнее меню и уютные зоны отдыха — всё пространство будет пронизано идеей расслабленности и замедления.

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