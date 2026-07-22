Планы на выходные: отправиться с подругой в сад особняка XIX века на кинопоказ под открытым небом. В этот вечер показывают классику голливудского кино — «В джазе только девушки». Проведи вечер на кинопоказе в цветущем саду особняка XIX века. В этом сезоне команда Особняка Мясникова объединилась с Ultima Яндекс Едой, чтобы добавить кинотеатру под открытым небом настроение ленивой роскоши. Подготовят для тебя специальное летнее меню и уютные зоны отдыха — всё пространство будет пронизано идеей расслабленности и замедления.