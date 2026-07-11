Проведи летний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. Смотрят кинокартину Энтони Мингеллы «Талантливый Мистер Рипли». Вечер пройдёт под открытым небом в камерном саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра расставят мягкие стулья-шезлонги и предложим тебе попкорн. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка.