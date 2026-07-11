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Кинопоказ в саду: «Талантливый Мистер Рипли»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

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2800₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Проведи летний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. Смотрят кинокартину Энтони Мингеллы «Талантливый Мистер Рипли». Вечер пройдёт под открытым небом в камерном саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра расставят мягкие стулья-шезлонги и предложим тебе попкорн. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка.

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