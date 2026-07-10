Кинопоказ в саду: «Сладкая жизнь»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Планы на выходные: отправиться с подругой в сад особняка XIX века на кинопоказ под открытым небом. В этот вечер смотрят классику итальянского кино — «Сладкую жизнь» режиссёра Федерико Феллини. Вечер пройдёт под открытым небом в камерном саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра расставят мягкие стулья-шезлонги и предложим тебе попкорн. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка.
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