Планы на выходные: отправиться с подругой в сад особняка XIX века на кинопоказ под открытым небом. В этот вечер смотрят классику итальянского кино — «Сладкую жизнь» режиссёра Федерико Феллини. Вечер пройдёт под открытым небом в камерном саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра расставят мягкие стулья-шезлонги и предложим тебе попкорн. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка.