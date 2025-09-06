Кинопоказ под открытым небом в цветущем саду особняка XIX века. Просмотр романтической комедии «Когда Гарри встретил Салли» режиссёра Роба Райнера. Вечер пройдёт под открытым небом в саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра расставят стулья-шезлонги и предложат тебе попкорн. Также перед началом показа ты можешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым и лёгкими закусками. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.