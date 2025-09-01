Кинопоказ в саду «Джейн Эйр»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Кинопоказ под открытым небом в цветущем саду особняка XIX века. Просмотр романтической драмы «Джейн Эйр» с Мией Васиковской и Майклом Фассбендером в главных ролях. Вечер пройдёт под открытым небом в саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра расставят стулья-шезлонги и предложат тебе попкорн. Также перед началом показа ты можешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым и лёгкими закусками. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.
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