О фильме: Устав от жизни со своим бойфрендом, Элис уходит от него, переезжает к старшей сестре Мэг, находит новую работу и обзаводится новой подругой Робин. Последняя оказывается страстной поклонницей ночных «отжигов» и пытается втянуть Элис в свою безумную жизнь, хотя та предпочитает чинные и продолжительные отношения пьяным знакомствам на вечеринках. Бронирование в ТГ