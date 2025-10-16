Кинопоказ «В активном поиске»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Устав от жизни со своим бойфрендом, Элис уходит от него, переезжает к старшей сестре Мэг, находит новую работу и обзаводится новой подругой Робин. Последняя оказывается страстной поклонницей ночных «отжигов» и пытается втянуть Элис в свою безумную жизнь, хотя та предпочитает чинные и продолжительные отношения пьяным знакомствам на вечеринках. Бронирование в ТГ
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