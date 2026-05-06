Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Юная американка Люси, обладая природной красотой и невинностью, отправляется на тосканскую виллу после смерти матери. Она попадает в круг художников, писателей и раскрепощенных друзей семьи. Здесь ей предстоит разобраться в тайнах прошлого, раскрыть свою чувственность и сексуальность, и главное — найти свою идентичность и путь к взрослению. Впервые картина была показана в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля 1996 года. Английский с русскими субтитрами Гости: Анастасия Плотникова Культуролог, PR специалист в области кино. Проводит события, лекции и экскурсии, связанные с кинематографом.