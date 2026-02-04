О фильме: История о «маленькой революции» маленького человека — обычного трудного подростка. Столкновение проблем и вопросов переходного возраста с религиозным фанатизмом практически буднично произошло в интерьерах некоторой МБОУ СОШ, каких в нашей стране великое множество. Торжество ханжества, такого, кажется, бесконечного и нерушимого, неожиданно пошатнется, столкнувшись с молодым героем-бунтарем. Бронь в ТГ