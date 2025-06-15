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Кинопоказ «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992)

Парадный подъезд
улица Некрасова, 48

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Месяц неповторимого и сюрреалистичного Дэвида Линча в винтажном баре. О фильме: Добро пожаловать в Твин Пикс! Тихий городок в живописной долине с населением 51 201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишневый пирог. Твин Пикс выглядит местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. С первого взгляда их жизнь похожа на идиллическую. Но только с первого взгляда. Здесь всё совсем не то, чем кажется, и каждому есть что скрывать. Загадочная смерть и расследование, больше похожее на разгадку необычной шарады. Таинственный дневник, мистически исчезнувшие свидетели, странная красная комната, кошмарные галлюцинации, зловещие предзнаменования и школьница Лора Палмер, прожигавшая жизнь. Вход свободный. Бронь столов по телефону.

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