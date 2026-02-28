Кинопоказ «Цыпочка»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Популярная, но неприятная в общении старшеклассница Джессика однажды утром просыпается в теле 30-летнего мужчины с не самой привлекательной внешностью. Девушка отправляется на поиски своего тела, и это приключение помогает ей увидеть себя со стороны и понять, насколько поверхностной и недалёкой она была. Бронирование в ТГ
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