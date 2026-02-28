О фильме: Популярная, но неприятная в общении старшеклассница Джессика однажды утром просыпается в теле 30-летнего мужчины с не самой привлекательной внешностью. Девушка отправляется на поиски своего тела, и это приключение помогает ей увидеть себя со стороны и понять, насколько поверхностной и недалёкой она была. Бронирование в ТГ