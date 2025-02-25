О фильме: Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля. Спасаясь от бессонницы, здесь встречаются двое американцев: немолодой телеактер Боб Харрис и симпатичная девушка Шарлотта. Он снимается в японской рекламе виски, а она приехала вместе с мужем, оба - потерялись в этом незнакомом городе. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.