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Кинопоказ «Тайна Коко»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: 12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно, потому что в его семье музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не даёт спокойно жить и его праправнуку. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая связь. Паренёк отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых, где встречает души предков. Мигель знакомится там с духом-скелетом по имени Гектор, который становится его проводником. Вдвоём они отправляются на поиски де ла Круса. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/158

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