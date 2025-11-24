О фильме: Главная героиня, Новали Нэйшн — типичная Золушка. Ей семнадцать лет, у неё восьмимесячная беременность и жизненная мудрость: при любых обстоятельствах число «пять» приносит несчастье. Когда бойфренд-грубиян сажает Новали в полуразвалившуюся машину и везёт в солнечную Калифорнию, он бросает её в первом же придорожном супермаркете Wal-Mart именно в тот момент, когда касса отбивает сдачу: 5 долларов 55 центов. Героине придётся пожить между магазинных полок, осторожно устраивая себе на ночь подобие квартиры с постелью, будильником, магнитофоном — чем не реклама в духе «У нас есть всё, что вам нужно?» Вход: заказ по меню.