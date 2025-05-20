О фильме: Заручившись поддержкой своего приятеля и юной возлюбленной, юный бунтарь Рен МакКормак решает изменить старомодные порядки, установленные преподобным отцом Муром и заставить благочестивых горожан «тряхнуть стариной». Запись в тг – @camperbistro