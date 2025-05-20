Кинопоказ «Свободные» (1984)
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Заручившись поддержкой своего приятеля и юной возлюбленной, юный бунтарь Рен МакКормак решает изменить старомодные порядки, установленные преподобным отцом Муром и заставить благочестивых горожан «тряхнуть стариной». Запись в тг – @camperbistro
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