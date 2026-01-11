ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Сумерки

Michele, Малая Морская улица, 24

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает к отцу в небольшой и пасмурный городок Форкс. Она без памяти влюбляется в загадочного и скрытного одноклассника, но позже узнает, что он происходит из семьи вампиров.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноглина
Киноглина
до

3800₽

Кинолюбители
Кинолюбители

550₽

MHFF2026. Дети и родители. Короткий метр со всего света
MHFF2026. Дети и родители. Короткий метр со всего света

350₽

MHFF2026: «Хрупкость. Выдумщица»
MHFF2026: «Хрупкость. Выдумщица»

350₽

MHFF2026. Депрессия: короткий метр со всего света
MHFF2026. Депрессия: короткий метр со всего света

350₽

MHFF2026: «Искусство ничего не делать»
MHFF2026: «Искусство ничего не делать»

350₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста