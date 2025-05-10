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Кинопоказ «Столь долгое прощание» (1961)

АТС
улица Некрасова, 3-5, площадка «Узел»

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ и обсуждение фильма с куратором проекта «КиноУзел» Артемом Макояном. Терез Ланглуа, хозяйка небольшого кафе на окраине Парижа, узнает в проходящем мимо бродяге своего мужа, пропавшего 16 лет назад — он потерял память, что делает возвращение к былому невозможным. Обладатель Золотой пальмовой ветви 1961 года и дебютный фильм монтажера Алена Рене. Его соавтором выступила Маргерит Дюрас — писательница, сценаристка и кинорежиссер, уже написавшая сценарий к картине «Хиросима, моя любовь». Литературные образы Дюрас имеют свойство переходить из произведения в произведение, а многочисленные сценарии до предела насыщены устойчивыми мотивами: горечью потери и хрупкостью обретения, обманчивости памяти и социальными предрассудками, за пределы которых пытаются вырваться герои. Программа создана совместно с Французским институтом в Санкт-Петербурге.

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