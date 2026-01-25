Кинопоказ «Стажёр»
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: 70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию — ещё не конец. Пользуясь случаем, он становится старшим стажёром в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин. Вход: заказ по меню.
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