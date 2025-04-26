Кинопоказ «Стажёр» (2015)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: 70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию — ещё не конец. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
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