О фильме: 70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию — ещё не конец. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo