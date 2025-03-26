О фильме: Богатый кубинский торговец Луис Антонио Варгас собирается жениться на американке. Приближается время встречи с долгожданной невестой, и взволнованный жених уже представляет себе невинную скромную девушку, которой предстоит разделить с ним жизнь. Но ожидания Луиса не оправдались - в его судьбу вторглась роковая женщина. Сила очарования и магия соблазна способны сделать счастливым любого и погубить каждого. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo