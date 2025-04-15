Кинопоказ «Славные парни» (1990)
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: История о Генри Хилле — начинающем гангстере, занимающемся грабежами вместе с подельниками Джими Конвеем и Томми Де Вито, которые с лёгкостью убивают любого, кто встаёт у них на пути. Запись в тг – @camperbistro
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