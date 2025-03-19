О фильме: Как-то зимним днём в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Виенн. А чуть позже она открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие. И действительно, побывав у неё однажды, люди вновь и вновь поддаются сладкому очарованию — Виенн волшебным образом угадывает чужие желания. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo