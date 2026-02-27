О фильме: Очаровательная интриганка Макс Коннерс и её прилежная ученица (она же — дочь) Пейдж — отличная команда. Некоторые матери учат своих дочерей музыке, танцам и этикету, а Макс передала Пейдж всё, что узнала сама за многие годы об авантюрах, мошенничестве и обольщении. Отсутствие капитала, по их мнению, — лишь временное явление, легко поправимое при помощи мужчин. Бронирование в ТГ