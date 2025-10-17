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Кинопоказ «Семейка Аддамс»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Чёрная комедия о колоритной семейке, обитающей в не менее колоритном доме. Глава семьи, Гомес Аддамс — очень самоуверенный и довольно импульсивный тип, который четверть века тому назад страшно поругался со своим старшим братом Фестером, после чего тот пропал без вести. Все попытки отыскать его были безуспешными. Но вот, однажды на пороге фамильного особняка появляется некто, очень похожий на Фестера. Но состоится ли триумфальное возвращение в семью «блудного брата»? Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/158

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