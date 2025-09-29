Кинопоказ «Секс в большом городе»
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
В центре сериала — четыре закадычные подруги Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк и Саманта Джонс. Четыре ярких личности, четыре взгляда на жизнь и четыре способа преодоления проблем. Независимые жительницы Нью-Йорка, смело перешагнувшие тридцатилетний рубеж, уверены в себе и откровенны друг с другом. Запись в ТГ
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