В центре сериала — четыре закадычные подруги Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк и Саманта Джонс. Четыре ярких личности, четыре взгляда на жизнь и четыре способа преодоления проблем. Независимые жительницы Нью-Йорка, смело перешагнувшие тридцатилетний рубеж, уверены в себе и откровенны друг с другом. Запись в ТГ