ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопоказ «Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды

Michele, Малая Морская улица, 24

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Портрет Джорджо Армани, одного из тех, кто изменил мировую моду, превратив Милан в её столицу. Фильм собирает историю бренда через закулисье, архивы и голоса индустрии, показывая, как его эстетика повлияла на кино, дизайн и представление о современной элегантности. О значимости модельера говорят те, кого он одевал: Шэрон Стоун вспоминает визиты в ателье, а Сэмюэл Л. Джексон заново переживает момент, когда его гонораров впервые хватило на пиджак — пусть и с распродажи. Английский с русскими субтитрами.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Специальный показ фильма Павла Лунгина «Ветка сирени»
Специальный показ фильма Павла Лунгина «Ветка сирени»

350₽

Киномузыка при свечах
Киномузыка при свечах

от 2000₽

по подписке
Кинопоказ «Твигги»
Кинопоказ «Твигги»
по подписке
Киноклуб на английском «Октябрьское небо»
Киноклуб на английском «Октябрьское небо»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста