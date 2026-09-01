Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Портрет Джорджо Армани, одного из тех, кто изменил мировую моду, превратив Милан в её столицу. Фильм собирает историю бренда через закулисье, архивы и голоса индустрии, показывая, как его эстетика повлияла на кино, дизайн и представление о современной элегантности. О значимости модельера говорят те, кого он одевал: Шэрон Стоун вспоминает визиты в ателье, а Сэмюэл Л. Джексон заново переживает момент, когда его гонораров впервые хватило на пиджак — пусть и с распродажи. Английский с русскими субтитрами.