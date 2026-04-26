Уютный киновечер, где экран станет поводом для честного разговора. Весна — не только пора обновления и влюблённости в жизнь, но и ощущение какого-то нового начала. В связи с этим решили напомнить тебе о важности принципа лови момент (carpe diem) и необходимости чувствовать поэзию, поэтому приходи на просмотр невероятного фильма «Общество мёртвых поэтов» (1989, реж. Питер Уир). А после просмотра обсудят и поделятся всем, что родилось в момент единения. Ведущий вечера: Артур Козин — ведущий актёр и режиссёр Малого драматического театра (МДТ — Театр Европы), преподаватель РГИСИ, ВХУТЕИН. Человек, который умеет видеть магию между кадром и сценой и готов поделиться этим видением с тобой. Никакого официоза и скучных лекций. Только мягкий свет, камерное пространство театра Palki group, классная компания и обсуждение фильма в формате диалога на равных.