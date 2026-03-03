Уютный киновечер, где экран станет поводом для честного разговора. В чём фишка? Не просто смотришь кино вместе. Исследуешь его с тем, кто знает об изнанке творчества всё. Ведущий вечера: Артур Козин — ведущий актёр и режиссёр Малого драматического театра (МДТ — Театр Европы), преподаватель РГИСИ, ВХУТЕИН. Человек, который умеет видеть магию между кадром и сценой и готов поделиться этим видением с тобой. Фильм вечера: Ещё по одной (реж.Томас Винтерберг) Никакого официоза и скучных лекций. Только мягкий свет, камерное пространство театра Palki group, классная компания и обсуждение фильма в формате диалога на равных.