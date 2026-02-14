Кинопоказ «С любовью, Рози»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь, по окончании школы, собираются вместе продолжить учёбу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы Рози узнаёт, что у неё будет ребенок. Невзирая на то, что обстоятельства и жизненные ситуации разлучают героев, они и спустя годы продолжают помнить друг о друге и о том чувстве, что соединило их в юности… Бронирование в ТГ
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