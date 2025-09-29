Кинопоказ «Роман с камнем»
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, находит в своём почтовом ящике пакет, присланный из Колумбии её сестрой. Телефонный звонок подтверждает самые страшные опасения — сестра похищена, и похитители требуют вернуть пакет. Забыв обо всём на свете, Джоан летит на помощь сестре и теряется в первые часы после прилёта. Её пытаются убить, и только вмешательство Джека Колтона, американского наемника, спасет девушку от гибели. Вместе их ждут экстремальные приключения в джунглях, поиск сокровищ и, конечно, романтическая любовная история. Вход: заказ по меню.
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