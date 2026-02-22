Кинопоказ «Рок-н-рольщик»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Опасный мир коррупции и жизни криминальных отбросов Лондона, где недвижимость потеснила такого лидера торгового рынка как наркотики, а самыми активными предпринимателями стали преступные группировки. Но каждому, кто хочет проворачивать там свои дела, будь то мелкая сошка Раз-Два или русский теневой миллиардер Юрий Омович, придется сначала договориться с одним человеком – Ленни Коулом. Бронирование в ТГ
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