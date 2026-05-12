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Кинопоказ «Разговор»

Michele, Большая Морская улица, 39Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Гарри Коул — лучший на Западном побережье эксперт по прослушивающим устройствам. Записав по заказу крупного бизнесмена беседу некой парочки, гуляющей по площади, Коул нарушает своё главное правило — не совать нос в дела заказчика — и пытается предотвратить убийство, которое, как ему кажется, вот-вот должно произойти. Фильм был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля 1974 года и трех номинаций на премию «Оскар». Английский с русскими субтитрами Гость: Максим Ершов кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана», шеф-редактор Okkoлокино, автор КиноТВ, «Искусства кино», film.ru

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