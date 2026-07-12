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Кинопоказ «Процесс»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 650₽ до 760₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Экранизация романа Франца Кафки, где кошмар бюрократического абсурда обретает плоть в гениально снятом лабиринте беззакония и вины. Встреча пройдёт в рамках летней публичной программы «Округ чтения». Программа превращает Литейный проспект и его окрестности в единое литературное пространство. Программа организована Школой искусств и культурного наследия ЕУСПб. *Фильм представит кинокритик и автор «Искусства кино» Никита Гриньков Французский язык, русские субтитры

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