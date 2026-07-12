Экранизация романа Франца Кафки, где кошмар бюрократического абсурда обретает плоть в гениально снятом лабиринте беззакония и вины. Встреча пройдёт в рамках летней публичной программы «Округ чтения». Программа превращает Литейный проспект и его окрестности в единое литературное пространство. Программа организована Школой искусств и культурного наследия ЕУСПб. *Фильм представит кинокритик и автор «Искусства кино» Никита Гриньков Французский язык, русские субтитры