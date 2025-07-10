Кинопоказ «Прошлые жизни»
набережная Чёрной речки, 5
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живёт в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — её первая любовь появляется на горизонте много лет спустя. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга. Вход: заказ по меню.
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