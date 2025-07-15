О фильме: В сентябре 1959 года в ФРГ дочь военного Присцилла Болье познакомилась с проходившим там службу Элвисом Пресли. Между молодыми людьми сразу возникла симпатия и романтические отношения, но девушка боялась, что, вернувшись домой, кумир миллионов забудет о ней. Однако вскоре она получает приглашение в Грейсленд — так Присцилла становится официальной девушкой Элвиса, который, впрочем, не торопится показывать её публике и официально оформлять отношения. Запись в тг – @camperbistro