Кинопоказ «Присцилла: Элвис и я»
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: В сентябре 1959 года в ФРГ дочь военного Присцилла Болье познакомилась с проходившим там службу Элвисом Пресли. Между молодыми людьми сразу возникла симпатия и романтические отношения, но девушка боялась, что, вернувшись домой, кумир миллионов забудет о ней. Однако вскоре она получает приглашение в Грейсленд — так Присцилла становится официальной девушкой Элвиса, который, впрочем, не торопится показывать её публике и официально оформлять отношения. Запись в тг – @camperbistro
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