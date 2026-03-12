Кинопоказ «Прислуга»
Малый просп. Петроградской стороны, 82
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Фильм рассказывает о молодой журналистке, которая в 1960-е годы на юге США пишет книгу о жизни чернокожих служанок, работающих в домах белых семей, раскрывая расизм и социальную несправедливость того времени. Его стоит посмотреть за сильные актёрские работы, эмоциональную историю и способность заставить задуматься о смелости говорить правду и менять общество. В оригинале, на английском языке. Кинопоказ бесплатный, необходимо просто заказать блюдо и напиток. Забронировать в комментариях: https://t.me/addictcafe/2320 Количество мест ограничено
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