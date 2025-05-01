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Кинопоказ «Принцесса Мононоке» (1997) + обсуждение

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Показ и обсуждение в коливинге Triglinki, расположенном в особняке 19 века. О фильме: Убив вепря, юный принц Аситака навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала, что только он сам способен изменить свою судьбу, и отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Аситака раньше никогда не видел. И была с ними принцесса Мононоке - повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина - принца Аситаки. Запись в личных сообщения ВКонтакте по кнопке «Купить билет». В пространстве нужно будет снять обувь.

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