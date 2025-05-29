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Кинопоказ «Принцесса Мононоке» (1997)

Кени
набережная Чёрной речки, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Убив вепря, юный принц Аситака навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала, что только он сам способен изменить свою судьбу, и отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Аситака раньше никогда не видел. И была с ними принцесса Мононоке - повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина - принца Аситаки. Вход: заказ блюда или напитка.

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