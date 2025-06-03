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Кинопоказ «Презрение» (1963) + обсуждение

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В рамках форума актуального кино «КиноУзел» ты узнаешь, где проходит грань между литературой и кинематографом. Вместе с куратором «КиноУзла» Артёмом Макояном ты погрузишься в фильм-размышление о судьбе кинематографа, где бытовая история любви и предательства соединяется с экзистенциальными категориями жертвенности, чистого искусства и презрения как самого честного чувства. Режиссёр Жан-Люк Годар использует канву одноимённого романа Альберто Моравии, чтобы проявить своё отношение к кино. О фильме: На Капри снимается исторический фильм об Одиссее и Пенелопе. Французский сценарист Поль постоянно ревнует свою жену Камиллу к американскому продюсеру Джереми Прокошу. Она же на эту опеку и зависимость реагирует «презрением».

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