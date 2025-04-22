Кинопоказ «Поймай меня, если сможешь» (2002)
Садовая улица, 62
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Фрэнк Эбегнейл успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирской авиалинии – и всё это до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и жульничестве, он также обладал искусством подделки документов, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам. Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы всё, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности за свои деяния, но Фрэнк всегда опережает его на шаг, заставляя продолжать погоню. Запись в тг – @camperbistro
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