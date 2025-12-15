О фильме: Джорджия Берд работает скромным продавцом кухонной утвари. С ножами и кастрюлями она обращается, как заправский повар. Однажды, неожиданно узнав о том, что дни её сочтены, она решает реализовать свою давнюю мечту и отправляется на фешенебельный европейский курорт, где её по ошибке принимают за богатую эксцентричную особу. Понимая, что ей нечего терять, Джорджия начинает себя вести чрезвычайно раскованно и вызывающе… Бронирование в ТГ