Кинопоказ «Последний Отпуск»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Джорджия Берд работает скромным продавцом кухонной утвари. С ножами и кастрюлями она обращается, как заправский повар. Однажды, неожиданно узнав о том, что дни её сочтены, она решает реализовать свою давнюю мечту и отправляется на фешенебельный европейский курорт, где её по ошибке принимают за богатую эксцентричную особу. Понимая, что ей нечего терять, Джорджия начинает себя вести чрезвычайно раскованно и вызывающе… Бронирование в ТГ
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи