Кинопоказ «Полночь в Париже»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Бронирование в ТГ
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