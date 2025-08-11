О фильме: Из Европы отправляется в Новый Свет корабль с Джоном Смитом. Экипаж, как объясняет капитан, плывёт навстречу приключениям, успеху, богатству. Но сам капитан намерен найти там нечто вполне определенное – золото. А живут в Америке индейцы, и рассказ пойдёт о благородной принцессе Покахонтас. Вход: заказ по меню.