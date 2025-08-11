Кинопоказ «Покахонтас»
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Из Европы отправляется в Новый Свет корабль с Джоном Смитом. Экипаж, как объясняет капитан, плывёт навстречу приключениям, успеху, богатству. Но сам капитан намерен найти там нечто вполне определенное – золото. А живут в Америке индейцы, и рассказ пойдёт о благородной принцессе Покахонтас. Вход: заказ по меню.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи