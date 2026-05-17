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Кинопоказ «Пока небо смотрит»

Michele, Большая Морская улица, 39Б

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Андерграундные танцоры — Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина — занимаются свободным творчеством. Мечтают получить признание, но остаться верными себе. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру: принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придётся ответить на вопрос, зачем они танцуют — ради популярности или по зову сердца. Гости: Алиса Белопросова Танцор, хореограф, перформер. Участница международной арт-группы «ТАЭТ VREMYA». Создатель фестиваля экспериментального танца «POEZDA». Участник программы художественной резиденции ГЭС-2 Александра Киселева Актриса, продюсер, хореограф. Трехкратная чемпионка мира по уличным танцам. Сыграла в фильмах «Жар-птица», «Чиновник», «Разрешите обратиться». Креативный продюсер «Пока небо смотрит» Василий Степанов Критик, редактор, куратор. С 2006 года работает в журнале «Сеанс». С 2024-го — в отборочной комиссии международного кинофестиваля «Послание к человеку».

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