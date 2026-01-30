Кинопоказ «Под солнцем Тосканы»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис всё же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо! Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы Фрэнсис страстное желание начать новую жизнь — именно здесь, в этом тёплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу. Вторым — заводит новые знакомства. И она ещё не ведает, что третье вскоре найдёт её само. И это будет новая всепоглощающая любовь. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/295
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