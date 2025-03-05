О фильме: Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис всё же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо! Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы Фрэнсис страстное желание начать новую жизнь - именно здесь, в этом теплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу. Вторым - заводит новые знакомства. И она еще не ведает, что третье вскоре найдёт её само. И это будет новая всепоглощающая любовь. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo