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Кинопоказ «Под солнцем Тосканы» (2003)

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, Фрэнсис всё же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо! Ласковое южное солнце пробуждает в очарованной красотой Тосканы Фрэнсис страстное желание начать новую жизнь - именно здесь, в этом теплом и дружелюбном краю. Первым делом она покупает себе старинную виллу. Вторым - заводит новые знакомства. И она еще не ведает, что третье вскоре найдёт её само. И это будет новая всепоглощающая любовь. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo

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