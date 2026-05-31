Кинопоказ «Питер FM»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. Романтичная история о двух людях в Петербурге, которые случайно находят друг друга через потерянный телефон. Фильм о случайностях, любви, атмосфере города и ощущении, что судьба может изменить жизнь в самый неожиданный момент. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/408
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи