Кинопоказ «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Месяц комфортных фильмов Disney под горячий капучино в прохладном летнем Петербурге. О фильме: Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека Воробья, полная увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг капитан Барбосса похищает корабль Джека Чёрную Жемчужину, а затем нападает на Порт Ройал и крадёт прекрасную дочь губернатора Элизабет Свонн. Друг детства Элизабет Уилл Тернер вместе с Джеком возглавляет спасательную экспедицию на самом быстром корабле Британии, чтобы вызволить девушку и заодно отобрать у злодея Чёрную Жемчужину. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в Телеграме по кнопке «пройти регистрацию» или ссылке: https://t.me/wewantmorespb/98
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи